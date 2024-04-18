Выступавший в Челябинске Билан решил, что поклонницы выращивают для него цветы в поле

В Челябинске Диму Билана завалили цветами. Вся гримерка музыканта оказалась заполнена цветами.

Артист даже пошутил, сказав, что горожане сами выращивают цветы, иначе бы их не могло быть так много.

«Такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Буквально первые дни весны, а у вас столько уже всего. Спасибо за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки. Я вас тоже очень люблю», — сказал музыкант в ролике, опубликованном в соцсетях.

Билеты на его выступление в «MTC Live Холл» были почти полностью раскуплены. После концерта поклонницы делились восторженными отзывами. Билан с радостью раздавал автографы и обнимался с фанатками. Одной из девушек артист сказал, что она похожа на Наталию Орейро.

Как говорят поклонницы, каждый раз после концерта Билана «хочется жить с еще большей силой», пишет 74.ru.

Ранее стало известно о том, что Валерия уволила охранника за отданные концертные цветы проводнице поезда в Абакан.