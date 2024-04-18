Эколог объяснил причины массовой гибели дельфинов в Черном море

Эколог Анатолий Баташев рассказал о причине массовой гибели дельфинов в Черном море. В марте в Краснодарском крае не удалось спасти 137 особей.
По словам специалиста, первая причина — загрязнение Черного моря. Ситуация усугубилась, когда на Кубани начался паводок, мусор вымывает в акваторию.
«Сейчас с паводками поступает огромное количество мусора в Черное море, которое смывается с берегов», — говорит эколог.
Он отметил, что влияние оказало разрушение Каховской ГЭС. Во время катастрофы, произошедшей на территории водохранилища, в Черное море попало много отходов.
Экологи отмечают, что ситуация осложняется и тем, что отдыхающие на пляже оставляют мусор, который попадает в море.
В некоторых случаях дельфины не могут выбраться из оставленных рыбаками сетей, пишет издание «Известия».
Ранее стало известно, что в Сочи обустроят стационар для реабилитации дельфинов.