Эколог объяснил причины массовой гибели дельфинов в Черном море

Экологи отмечают, что ситуация осложняется и тем, что отдыхающие на пляже оставляют мусор, который попадает в море.

В некоторых случаях дельфины не могут выбраться из оставленных рыбаками сетей, пишет издание «Известия».

Ранее стало известно, что в Сочи обустроят стационар для реабилитации дельфинов.