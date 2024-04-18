В Приморье белуха не хотела уплывать от сап-бордисток

В Приморье белуха поплавала вместе с девушками, которые вышли на воду на сап-бордах. Млекопитающее оказалось очень дружелюбным, даже что-то «говорило» девушкам, с которыми встретилось.
Белуха ластилась и показывала трюки в воде, аккуратно подплывала к доскам, чтобы сап-бордистки не оказались в воде.
Млекопитающее издавало различные звуки, привлекая к себе еще большее внимание.
«Обалдеть! Классно!» — восхищались девушки, для которых встреча с белухой в ее естественной среде обитания была первой.
Сейчас у них идет период линьки. Им необходимо удалять огрубевшую кожу. В Приморском океанариуме своим подопечным в этом даже помогают — счищают ороговевшие частички пемзой. Белухам такая спа-процедура нравится, они с удовольствием подставляют свои плавники.
Источник: Telegram-канал vdk_tiger_vladivostok.