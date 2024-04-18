В Приморье белуха не хотела уплывать от сап-бордисток

В Приморье белуха поплавала вместе с девушками, которые вышли на воду на сап-бордах. Млекопитающее оказалось очень дружелюбным, даже что-то «говорило» девушкам, с которыми встретилось.

Белуха ластилась и показывала трюки в воде, аккуратно подплывала к доскам, чтобы сап-бордистки не оказались в воде.