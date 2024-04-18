Пляжи в Сочи будут готовы к наплыву туристов в начале мая

Краснодарский край активно готовится к новому туристическому сезону. Все условия для насыщенного отдыха будут даже у тех, кто собрался на курорт весной. Мэр города Алексей Копайгородский сказал о том, что многие пляжи будут подготовлены к маю.

В ближайшее время городские службы продолжат заниматься обновлением прогулочных зон, высадят новые растения, в пляжной зоне появится свежий инвентарь.