Пляжи в Сочи будут готовы к наплыву туристов в начале мая

Краснодарский край активно готовится к новому туристическому сезону. Все условия для насыщенного отдыха будут даже у тех, кто собрался на курорт весной. Мэр города Алексей Копайгородский сказал о том, что многие пляжи будут подготовлены к маю.
В ближайшее время городские службы продолжат заниматься обновлением прогулочных зон, высадят новые растения, в пляжной зоне появится свежий инвентарь.
В Сочи летом будут работать почти 200 пляжей, которые приобретут единый визуальный стиль. При оформлении используют одни цвета — золотистый, бежевый, светло-голубой. Это коснется пляжной инфраструктуры и даже униформы сотрудников, работающих на морском побережье.
Купальный сезон в этом году планируется начать традиционно — 1 июня.
Ранее стало известно, сколько будет стоить отдых в Сочи предстоящим летом.
Источник: kuban.kp.ru.