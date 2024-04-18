Валерия уволила охранника за отданные концертные цветы проводнице поезда в Абакан

В поезде из Кемерова в Абакан с певицей Валерией произошел курьез, который она вспоминает до сих пор. В последнее время она усилила охрану, которая сопровождает ее при каждом выходе из дома. Персонал раз в месяц получает зарплату — в среднем по 150 тысяч рублей, рассказал промоутер Сергей Лавров.
К подбору телохранителей Валерия подходит с особой дотошностью, но даже человек с хорошим портфолио может преподнести сюрприз. Это и случилось с охранником Валерии, которого она взяла в тур.
Когда артистка направлялась из Кемерова в Абакан, телохранитель подарил все ее цветы проводнице.
«Утром выходит на перрон, а охранника нет <…> Потом видит такую картину: из поезда зимой в семейных трусах вываливается ее пьяный телохранитель и оповещает их с Иосифом Пригожиным, что он влюбился в проводницу. Рядом с ним стояла эта беззубая дама. Бодигард заявил, что отдал своей возлюбленной все цветы, которые Валерии подарили в Кемерове», — цитирует Лаврова kp.ru.
До встречи с проводницей охранник совершенно не употреблял спиртное, казался надежной защитой, но не смог устоять перед обаянием сотрудницы РЖД. В этот же день телохранитель был уволен.
Ранее внучка Валерии поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем, прочитав стихи.