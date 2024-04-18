Валерия уволила охранника за отданные концертные цветы проводнице поезда в Абакан

Валерия. Фото Global Look Press

Телохранитель признался, что влюбился в сотрудницу РЖД.

В поезде из Кемерова в Абакан с певицей Валерией произошел курьез, который она вспоминает до сих пор. В последнее время она усилила охрану, которая сопровождает ее при каждом выходе из дома. Персонал раз в месяц получает зарплату — в среднем по 150 тысяч рублей, рассказал  промоутер Сергей Лавров.

К подбору телохранителей Валерия подходит с особой дотошностью, но даже человек с хорошим портфолио может преподнести сюрприз. Это и случилось с охранником Валерии, которого она взяла в тур.

Когда артистка направлялась из Кемерова в Абакан, телохранитель подарил все ее цветы проводнице.

«Утром выходит на перрон, а охранника нет <…> Потом видит такую картину: из поезда зимой в семейных трусах вываливается ее пьяный телохранитель и оповещает их с Иосифом Пригожиным, что он влюбился в проводницу. Рядом с ним стояла эта беззубая дама. Бодигард заявил, что отдал своей возлюбленной все цветы, которые Валерии подарили в Кемерове», — цитирует Лаврова kp.ru.

До встречи с проводницей охранник совершенно не употреблял спиртное, казался надежной защитой, но не смог устоять перед обаянием сотрудницы РЖД. В этот же день телохранитель был уволен.

Ранее внучка Валерии поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем, прочитав стихи.

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