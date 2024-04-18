Вернувшегося к съемкам в Сочи Дмитрия Нагиева сложно узнать на новых фото

57-летний Дмитрий Нагиев после небольшого кинозатишья вернулся на съемочную площадку. Сейчас он работает в Сочи.

В образе нового героя актера сложно узнать. Он преобразился для съемок фильма российского режиссера Ивана Архипова «Агент 00_Батя». Лента должна выйти на экраны осенью следующего года.

Кадрами со съемочной площадки в Сочи поделился еще один герой фильма Олег Тактаров. Он опубликовал снимки, где также запечатлены София Каштанова и Надежда Сысоева.

В его социальных сетях есть и фотография Нагиева. Актер спрятался за шляпой и темным очками своего киногероя, поэтому его в этом образе не сразу можно узнать. В ленте будут эпизоды и с сыном звезды — Кириллом Нагиевым.