Застрявшие в аэропорту екатеринбуржцы остались без крова посреди затопленного Дубая

Жители Екатеринбурга, которые этой весной решили отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, попали в неприятную ситуацию. Они застряли в аэропорту Дубая.

Дело в том, что сильные дожди буквально залили ОАЭ. Российские курортники, которые уже собирались возвращаться домой, не смогли улететь на родину.

Как пишет e1.ru, у россиян возникли проблемы с продлением брони в отеле. Они не смогли бесплатно остаться в гостинице из-за ЧП, пришлось какое-то время провести в аэропорту вместе с чемоданами.

Когда стало ясно, что вылета не будет в течение нескольких часов, путешественники отдали последние деньги, чтобы оплатить жилье.

Екатеринбуржцы жалуются на то, что руководство туристической компании, где они покупали путевки, взяло выходной.

Ранее стало известно о том, что Мария Миронова с четырехлетним сыном попала в эпицентр потопа в Дубае.