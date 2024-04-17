Красноярцы начали обсуждать появление в небе неопознанного летающего объекта

Жителей Красноярска вновь встревожило появление неопознанного летающего объекта в небе над городом. Инцидент произошел в районе улицы 60 лет Октября.

Очевидцы заметили загадочный объект, движущийся в воздухе. За ним тянулось несколько световых лучей.

Одна из горожанок предположила, что это может быть нечто, сгорающее в атмосфере.

Младший научный сотрудник Института физики имени Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Роман Морячков высказал свое мнение относительно данного явления.

В интервью изданию NGS24.RU он предположил, что увиденное могло быть обычным самолетом.

«Похоже на самолет, у которого конденсационный след подсвечивается солнцем», — сказал эксперт.

Ранее красноярцы поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле.