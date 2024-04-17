Shaman благословил нижегородку на исполнение своего хита «Встанем»

Shaman разрешил жительнице Нижнего Новгорода Наталии Ивановой исполнять песню «Встанем», которая полюбилась россиянам.

Артисты познакомились на юбилейном вечере Юрия Куклачева в Москве. Девушка рассказала Ярославу Дронову о том, что начала исполнять его хит на своих концертах. Музыкант поддержал ее и не стал запрещать певице радовать своих поклонников полюбившейся композицией. Он буквально благословил артистку на исполнение хита.

Наталия Иванова сказала, что она патриотичный человек, поэтому музыкой хотела поддержать Россию в непростые времена.

В ее исполнении «Встанем» приобретает женскую теплоту и особо трепетное звучание.

«Эта песня — гимн, память и благодарность героям России прошлых и настоящих лет», — цитирует ее vremyan.ru.

Ранее рассказывалось о том, что признавшийся в любви к Таганрогу SHAMAN устроил «народное караоке».