Красноярец начал новую жизнь после пересадки почки

Красноярец Владимир Пиванов рассказал свою историю, как не жил, а мучился до момента, пока ему не пересадили почку. Ожидая своей очереди, он ездил на гемодиализ в больницу, которая находилась за 200 километров от его дома. Процедура нужна была три раза в неделю по четыре часа.

Но все изменил один полуночный звонок.

«Ноги в руки — и быстро в Красноярскую краевую больницу, для вас нашлась донорская почка», — сказали ему в трубке.

Пиванов, которому в мае исполнится 54 года, никогда не жаловался на здоровье. Однако в один из профилактических осмотров выяснилось, что у него не работают сразу две почки.

«Они никогда не болят до критического момента», — сказали врачи красноярцу.

Донорской почки он ждал полтора года. В это время постоянно ездил на болезненные процедуры.

Операция длилась около четырех часов, но прошла успешно — реанимация не потребовалась, его отправили сразу в бокс. В палате он познакомился с другим пациентом, которому пересадили вторую почку.

Выписка была через месяц после операции. Сейчас Пиванов вернулся к своей привычной жизни, пишет krsk.kp.ru.

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