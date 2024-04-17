В Екатеринбурге предупредили о штрафах в 10 тысяч рублей за недопуск газовиков в квартиру

С 17 апреля в Екатеринбурге штрафы за отказ впустить газовиков в квартиру вырастут в пять раз. Наказывать строже будут, если собственник жилья не дает проверить оборудование и провести техническое обслуживание. Об этом напомнили в АО «Екатеринбурггаз».

Правительство поддержало закон еще в прошлом году, но в силу он вступает только этой весной.

Если раньше штраф был до 2 тысяч рублей, то с сегодняшнего дня он составляет 5-10 тысяч рублей. Это касается физических лиц, для организаций максимальная сумма увеличилась до 500 тысяч рублей.

Отметим, что на 19 территориях Свердловской области планируется провести догазификацию. На нее «Газпром» направит 700 миллионов рублей. Губернатор Евгений Куйвашев подписал договор о развитии программы газификации на Среднем Урале в ближайшие два года, пишет ura.news.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец объяснила, как вернуть часть денег за путевку в детский лагерь.