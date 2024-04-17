В Приморье белухам во время линьки устроили спа-релаксацию с пилингом

В Приморском океанариуме, расположенном на острове Русский, сотрудники заботятся о здоровье белух, помогая им справиться с линькой.

Процесс идет у этих млекопитающих с апреля по июнь. Чтобы помочь морским питомцам, специалисты проводят процедуру пилинга, удаляя огрубевший слой кожи с их плавников при помощи пемзы.

Кадрами этой процедуры специалисты океанариума поделились в своем Telegram-канале. Белухи с радостью принимают заботу человека, подплывая к сотрудникам и позволяя проводить необходимые манипуляции. После завершения процедуры животные получают заслуженное вознаграждение в виде рыбки.

Стоит отметить, что Приморский океанариум является крупнейшим в России научно-образовательным комплексом, входящим в структуру Российской академии наук. Здесь содержится около 400 видов морских и пресноводных гидробионтов, а общее количество животных достигает 14 тысяч особей.

В этом году на Ямале будет запущена программа по спасению белух, которых местные жители ласково называют «ангелами».

Ранее стало известно о том, что в Сочи создадут центр реабилитации для дельфинов, чтобы избежать массовой гибели млекопитающих.