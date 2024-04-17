Новосибирские хирурги спасли полуторагодовалого мальчика с клубком вен в легких

Новосибирские хирурги провели операцию Фонтена годовалому ребенку с единственным желудочком сердца, у него в легких был опасный клубок сосудов.

Сначала мальчику сделали несколько операций, чтобы избавиться от порока. Врачи направили кровоток из нижней полой вены в обход сердца.

Далее планировалась операция Фонтена, но ее пришлось перенести из-за того, что у малыша ухудшилось состояние. Во время обследования врачи увидели клубки сросшихся вен и артерий, они переплетались между собой. Это привело к острой нехватке кислорода в организме.

Хирурги решились на экстренную операцию Фонтена. Ее очень редко проводят пациентам, которым еще нет двух лет.

После хирургического вмешательства уровень сатурации поднялся до 85-88%, а малыша выписали домой. Спустя полгода легкие ребенка начали насыщаться кислородом на 97%, пишет nsk.aif.ru.

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