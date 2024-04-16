В Красноярске покупатель смог вернуть деньги за слишком легкую булку с творогом

Возмущенный покупатель из Красноярска обратился в Роспотребнадзор после приобретения булочки с творожной начинкой в одной из городских торговых сетей. Хлебобулочное изделие показалось ему слишком легким, поэтому он решил проверить его вес. Это может сделать каждый покупатель с помощью контрольных весов.

Мужчина обнаружил, что вес булочки отличается от заявленного почти на 30 граммов. Администратор не захотел провести перерасчет.

Покупатель решил обратиться в Роспотребнадзор. После проведения внутренней проверки магазин направил в ведомство извещение о том, что не обнаружил недовес у других подобных изделий. Несмотря на это, красноярцу все же предложили компенсировать разницу.

Торговой сети было вынесено предупреждение о недопустимости обвеса при реализации продукции.

Ранее кулинар научила готовить шоколадные яйца на Пасху.

Источник: krsk.kp.ru.