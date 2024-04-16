Создание центра реабилитации для дельфинов в Сочи поможет избежать их массовой гибели

В Сочи создадут стационар для лечения дельфинов, у которых есть проблемы со здоровьем. Его планируется открыть на базе научно-экологического центра спасения млекопитающих.

На территории обустроят специальный бассейн, где подопечные смогут восстанавливаться под наблюдением специалистов.

На данный момент в Сочи работает реанимационный автомобиль, который был сделан на базе грузовика. В нем есть диагностическое и лабораторное оборудование. Оно позволяет проводить анализ крови и ультразвуковое исследование, что помогает быстро определить текущее состояние млекопитающего. В машине также есть носилки, баллоны, вейдерсы.

Известно, что в последнее время в Черном море чаще стали гибнуть дельфины. В марте этого года было обнаружено 137 особей, которым уже не удалось помочь. Как говорят специалисты, такая ситуация обусловлена антропогенным фактором, пишет «Российская газета».

Ранее рассказывалось о закрытии горнолыжного сезона на двух курортах Сочи.