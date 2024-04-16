Ксения Бородина откроет парк для детей и ресторан в Екатеринбурге

Телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина откроет в Екатеринбурге развлекательный центр для детей с рестораном для взрослых. Место она уже выбрала, площадкой станет торговый центр «Мега». Известно, что заведение откроется предстоящим летом.

Это будет парк с аттракционами и развлечениями, где смогут провести время дети, а их родителям предложат отдохнуть в ресторане с европейской кухней.

«Мы создавали наши парки в первую очередь для того, чтобы каждый ребенок смог найти для себя интересное и увлекательное активное занятие, а родители смогли отдохнуть в уютном кафе», — цитирует Бородину e1.ru.

Известно, что телезвезда не является владелицей сети парков, которые также есть в Москве, Казани и Алма-Ате. Она называет себя соосновательницей.

Ранее Ксения Бородина посмеялась над людьми, которые путешествуют по России, и нарвалась на хейт.