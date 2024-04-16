Из-за ошибки в паспорте ребенка красноярцы лишились 500 тысяч рублей и не попали в Таиланд

Красноярская семья не смогла отдохнуть в Таиланде из-за проблем с документами ребенка. Пара отдала за путевку деньги, которые у них появились после продажи автомобиля. Почти 500 тысяч рублей просто сгорели, около половины — стоимость тура.

Проблемы начались еще на российской границе. В документе 2-летнего мальчика обнаружилась «техническая неточность», в строке не оказалось кода с биометрией. Отец поинтересовался, не будет ли проблем в Таиланде. Его заверили, что вопросов не возникнет.

Но в аэропорту пограничники заподозрили, что пара похитила ребенка. Семью могли отправить в тюрьму до выяснения обстоятельств.

«Видимо, потому, что ребенок похож как две капли воды на нас, не отобрали его», — поделился отец малыша.

С российской стороны ответ о подлинности паспорта ребенка так и не пришел. Пограничники были вынуждены депортировать туристов. Им даже не дали купить воды и еду для ребенка.

Красноярцы прилетели в Новосибирск. Им пришлось снимать жилье за свой счет, а еще купить билеты до дома. Путевка на Пхукет за 200 тысяч рублей просто сгорела.

Семья подала в суд на пограничников и подразделение, выдавшее паспорт. Родители намерены возместить потери и получить два миллиона рублей компенсации, пишет trk7.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи для туристов закрылись горнолыжные склоны курортов «Роза Хутор» и «Газпром Поляна».