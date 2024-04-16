Стилист Николай Овечкин назвал Красноярск городом плохих чёлок

Известный стилист Николай Овечкин, вернувшись в родной Красноярск после долгого отсутствия, поделился своим мнением о внешнем виде местных жителей. Его внимание привлекли челки, которые, по его словам, оставляют желать лучшего.

Таким отзывом модный эксперт поделился в красноярском аэропорту, где, как он сказал, особенно много неудачных причесок.

«Вы знаете, что мой самый любимый город на планете Красноярск. Это моя родина. Но это столица плохо постриженных челок», — пожаловался стилист.

Овечкин имеет богатый опыт работы в индустрии моды и красоты. Он длительное время работал стилистом в популярных телешоу «Модный приговор» и «Голос», а сейчас также сотрудничает со многими знаменитостями, среди которых Zivert и Anna Asti.

Ранее стало известно о том, что в Красноярск на VK Fest летом приедут Instasamka с Бастой.

Источник: krasrab.ru.