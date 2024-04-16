Кунгуров оставил родне небольшое наследство из двух квартир в Москве и на Урале

40-летний оперный певец Евгений Кунгуров в последнее время испытывал материальные трудности — не голодал, но хотел зарабатывать больше. Известно о том, что артист не оставил большого наследства.

По словам продюсера Сергея Дворцова, московская квартира на Зоологической улице — одна из самых крупных покупок, которая отойдет родственникам.

Как пишут СМИ, это двухкомнатное жилье. Цены на недвижимость в этом районе начинаются от 25 миллионов рублей.

По словам Дворцова, других крупных покупок у Кунгурова в столице не было.

«Остальное, я так думаю, в Свердловской области, где он жил и где покоится», — сказал продюсер.

Как уточняет aif.ru, Кунгуров был зарегистрирован в столичном районе Марфино. Не исключено, что артист снимал жилье во время съемок.

Изданию удалось выяснить, что фактическим адресом оперного певца значится поселок Гагаринский Свердловской области. В этом месте максимальная стоимость трехкомнатной квартиры не превышает четырех миллионов рублей.

Евгения Кунгурова похоронили в Заречном Свердловской области. Настоятель храма Покрова Богородицы разрешил его отпеть.