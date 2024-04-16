В Сочи для горнолыжников закрылись «Роза Хутор» и «Газпром Поляна»

В Сочи любители активного зимнего отдыха завершают горнолыжный сезон. Продолжить его на двух курортах не позволяют погодные условия.

Неделю назад часть склонов «Розы Хутор» и «Газпром Поляны» еще работали, но сейчас снежное покрытие становится опасным для спуска. Поэтому администрация курортов решила объявить о завершении сезона.

В ближайшую неделю сотрудники площадок займутся подготовкой к летнему сезону. На «Розе Хутор» он начнется 28 апреля.

Зимой склоны посетили 765 тысяч гостей. Интерес вырос на 10%, если сравнивать с минувшим годом.

Представители курорта «Красная Поляна» рассказали, что у них горнолыжный сезон еще продолжается.

Ранее стало известно о самом фотографируемом месте Сочи. Это Морвокзал, куда устремляются и путешественники, и местные жители, чтобы успеть сделать красивый снимок.

Источник: kuban.aif.ru