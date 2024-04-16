Якутский фильм о трехлетней девочке в тайге бьет рекорды в прокате

Якутский фильм «Карина», который снял режиссер Марианна Сиэгэн, бьет рекорды в прокате. Он смог заработать восемь миллионов рублей менее чем за неделю.

Лента отталкивается от реальных событий. В ней рассказывается о трехлетней девочке Карине. Она заблудилась в лесу. Меленькая якутка находилась в чаще Олекминского улуса 12 суток. Выжить в условиях северной тайги ей помог щенок Найда.

Фильм уже полюбился якутским поклонникам кино. В планах режиссера запустить ленту в прокат по всей России, а также выйти на зарубежные площадки.

Главную героиню Карину в кино сыграла София Прибылых. Она была одной из трехсот кандидаток. В фильме также появляются Вячеслав Лавернов, Мария Кычкина и другие.

Стоит отметить, что хитом проката в 2022 году стал еще один якутский фильм «Айта». Однако Минкульт отозвал у ленты прокатное удостоверение после скандала.

Ранее стало известно о том, что в Нижнем Новгороде все лето будут работать кинотеатры под открытым небом.

Источник: «МК в Якутии».