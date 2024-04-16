В популярную у туристов пещеру «Караульная» в Красноярске перестанут пускать с июня

Пещера «Караульная». Фото: скриншот паблика туристического объекта в соцсети в «ВКонтакте».

Компании, которая занимается спусками, не удалось договориться об аренде земли.

С 1 июня экскурсии в пещеру «Караульная» в Красноярске прекратятся. Информация об этом появилась в социальных сетях туристического объекта.

Его сотрудники боролись за достопримечательность в течение 20 лет.

Организацией спусков под землю занималась компания «Альтамира». Ей не удалось договориться об аренде и пользовании данным участком с СибГУ.

До этого, несмотря на возникающие сложности, спелеологи все же приходили к компромиссам. Они обустроили на территории пещеры охранный пост, беседки и другую необходимую туристам инфраструктуру.

В этом году аренду земли оформить так и не удалось, поэтому суд постановил снести незаконные постройки.

«Пещера "Караульная" сохранена и оборудована для познавательных экскурсий. Ее могут безопасно посещать и пожилые туристы, и юные путешественники. По сей день наша команда "Караульной" следит за чистотой в подземном музее и на территории. Также в пещере ведутся научные исследования, мониторинг ее состояния», — сказал директор «Альтамиры» Игорь Бурмак.

Ранее стало известно о том, что Instasamka с Бастой приедут на VK Fest в Красноярске.

Источник: паблик «Пещера "Караульная"» в соцсети в «ВКонтакте».

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