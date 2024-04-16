В популярную у туристов пещеру «Караульная» в Красноярске перестанут пускать с июня

С 1 июня экскурсии в пещеру «Караульная» в Красноярске прекратятся. Информация об этом появилась в социальных сетях туристического объекта.

Его сотрудники боролись за достопримечательность в течение 20 лет.

Организацией спусков под землю занималась компания «Альтамира». Ей не удалось договориться об аренде и пользовании данным участком с СибГУ.

До этого, несмотря на возникающие сложности, спелеологи все же приходили к компромиссам. Они обустроили на территории пещеры охранный пост, беседки и другую необходимую туристам инфраструктуру.

В этом году аренду земли оформить так и не удалось, поэтому суд постановил снести незаконные постройки.