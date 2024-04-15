Александр Домогаров споет в Чите в честь своего 60-летия

60-летний Александр Домогаров приедет с концертной программой в Читу. Она посвящена юбилею артиста.

Творческая встреча запланирована на 29 мая. Артист устроит свой музыкальный вечер во время XI Забайкальского международного кинофестиваля.

Организаторы мероприятия рассказали о том, что Александр Домогаров исполнит любимые музыкальные композиции, песни молодости и хиты, которые «изменили время».

Многие поклонники актера любят его бархатный баритон. Зрители обожают в исполнении Домогарова песни из репертуара Александра Вертинского, Александра Розенбаума и Владимира Высоцкого, пишет chita.ru.

Ранее стало известно о том, что Стас Михайлов перенес концерт в Челябинске. Выступление должно было состояться в начале апреля, но пройдет только 22 мая. Также сообщалось и об изменении даты концерта в Екатеринбурге.