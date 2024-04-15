Мари Краймбрери перенесла весенний концерт в Челябинске на осень

Певица Мари Краймбрери отменила весенний концерт в Челябинске. Он должен был пройти 20 апреля, но был перенесен на осень.

Организаторы уже анонсировали, что челябинское выступление пройдет 23 ноября. Причина переноса не сообщается.

Как пишет ura.news, от представителей артистки пока не последовало ответа, с чем связано изменение даты концерта.

Осенью выступление Краймбрери пройдет, как было запланировано — в МТС Live Холле.

Ранее стало известно о том, что в Омске отменили «Супердискотеку 90-х». Мероприятие должно было пройти в спорткомплексе «Красная Звезда» 19 апреля. Предполагалось, что в город приедут «Отпетые мошенники», «Кар-мэн», а также Юля Волкова (экс-t.A.T.u.) и «Мальчишник».

Стоит отметить, что после трагических событий в «Крокус Сити Холле» многие артисты решили перенести свои концерты. К примеру, выступление в Челябинске в апреле отменил Стас Михайлов.