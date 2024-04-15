Глава Ассоциации туроператоров Ломидзе сказала, что премиальный отдых в России дороже, чем в Турции

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, в каком случае отдых в Сочи будет дешевле Турции.

Она отметила одну интересную особенность. Премиальный отдых в Турции всегда дешевле, чем в России. Не исключено, что и комфортнее, ведь система «все включено» на Кубани только начинает развиваться. Причина завышенного ценника в большом спросе и образующемся дефиците.

«В эконом-сегменте Россия дешевле, в среднем сегменте все зависит от сезона и курорта — либо столько же, либо в России чуть дороже», — отметила Ломидзе.

Как отмечает агентство, в июне отдых в одном из популярных пятизвездочных отелей Сочи будет стоить от 636 тысяч рублей, цена аналогичного предложения в Турции начинается от 426 тысяч рублей без перелета.

Ранее рассказывалось о самом фотографируемом месте в Сочи в апреле.

Источник: РИА Новости, агентство «Прайм».