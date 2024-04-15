Фигуриста Козловского в Барнауле приняли за фаната Трусовой и не давали выйти на лед

Фигурист Дмитрий Козловский в Барнауле едва успел присоединиться к своей партнерше Александре Бойковой, которая уже начала выполнять прокат. Он смог выбраться за бортик только после вмешательства сотрудника службы безопасности.

Как признается сам спортсмен, без этой помощи он вряд ли бы успел вовремя выйти на лед в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.

Об этом инциденте он рассказал после выступления. Виновница ЧП — руководитель детской группы, которая пришла со своими воспитанницами. Она подумала, что Козловский — фанат, который хочет прорваться к Саше Трусовой.

«Она встала и не пускала меня! А у меня играет музыка, тренеры все смеются. Я пытаюсь прорваться, у меня тайминг, мне надо успеть выйти на лед», — вспоминал Козловский.

Фигурист был одет в плащ и шапку, что, вероятно, заставило женщину предположить, что он один из зрителей шоу, а не его участник.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Новосибирска не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии.

Источник: championat.com.