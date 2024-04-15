Концерт «Пикника» в Екатеринбурге прошел в полупустом зале

Среди зрителей оказался Сергей Исаев из «Уральских пельменей». Его коллега Сергей Светлаков, который играл в КВН, был на концерте в «Крокусе». Он рассказал, что буквально чудом спасся, забаррикадировавшись в одном из помещений с другом и племянницей.

Ранее рок-музыкант Эдмунд Шклярский приехал в Магнитогорск, где дал первый концерт тура после его приостановки из-за трагедии в подмосковном зале.

Источник: ura.news.