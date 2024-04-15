Концерт «Пикника» в Екатеринбурге прошел в полупустом зале

Группе «Пикник», возобновившей тур после трагедии в «Крокус Сити Холле», в Екатеринбурге пришлось петь в полупустом зале.
Охрана перед началом концерта была усилена, зрителей не пускали на свои места в верхней одежде. Некоторые поклонники признались, что хотели сдать ранее купленные билеты, но все же решились прийти.
«Во-первых, очень нравится группа, во-вторых, все-таки предприняли меры безопасности — заметила много силовиков», — сказала одна из поклонниц Эдмунда Шклярского.
Среди зрителей оказался Сергей Исаев из «Уральских пельменей». Его коллега Сергей Светлаков, который играл в КВН, был на концерте в «Крокусе». Он рассказал, что буквально чудом спасся, забаррикадировавшись в одном из помещений с другом и племянницей.
Ранее рок-музыкант Эдмунд Шклярский приехал в Магнитогорск, где дал первый концерт тура после его приостановки из-за трагедии в подмосковном зале.
Источник: ura.news.