Жителей Кургана попросили покинуть дома из-за надвигающегося наводнения

Пик наводнения в Курганской области, как ожидается, придется на это воскресенье, 14 апреля. Сообщается, что водой уже смыло мост в селе Темляково, и течение несет его к Кургану.

Зафиксировано резкое повышение уровня воды в реке Тобол у города Курган. Сейчас он уже около пяти метров. Несколько домов рискуют оказаться затопленными.

Их жителям предписано срочно покинуть свои жилища. Власти предупредили горожан о том, что электричество и газ в таких домах будет отключено. Делается это, чтобы избежать аварий и несчастных случаев.

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Сообщается, что в Кургане пытаются укрепить дамбу и ведут работы по прокладыванию дополнительных водоналивных дамб.

По материалам телеграм-канала SHOT