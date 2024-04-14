Волгоградское озеро Эльтон попало в топ «инопланетных» мест России

Озеро Эльтон, расположенное в поселке Эльтон Палласовского района Волгоградской области, попало в топ мест, которые хотели бы поселить россияне.

Соленый водоем вошел еще и в список природных достопримечательностей с «инопланетным» пейзажем. Действительно, те, кто бывали в этих местах, отмечают, что озеро Эльтон - это и впрямь нечто неземное. Когда стоишь на его просоленых берегах, ощущение такое, будто находишься на другой планете.

Стоит добавить, что топ «инопланетных» мест России был создан по результатам опроса россиян на сайте бронирования жилья твил.ру в День космонавтики, 12 апреля.

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В число популярных и самых желаемых мест для путешествий с инопланетными пейзажами, согласно опросу, вошли Долина гейзеров на Камчатке, Романцевские горы в Тульской области и Марсианские горы в Республике Алтай.