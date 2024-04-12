В Екатеринбурге Якубовича из-за болей в спине срочно повезли к врачам

Телеведущему Леониду Якубовичу потребовалась медицинская помощь во время его визита в Екатеринбург. На Урал он приехал, чтобы поучаствовать в мероприятиях финала викторины «Опорный край».

Якубович почувствовал себя неважнецки. Ему было тяжело вести церемонию.

Оказалось, что причина в больной спине. Ее он совсем недавно травмировал — потянул.

Из-за того, что впереди у звезды телеэкрана есть еще рабочие дела, его решили показать врачам перед отправлением в Калугу.

Не исключено, что именно из-за плохого самочувствия на мероприятии с ведущим произошел небольшой конфуз. Он с ошибками говорил названия некоторых городов Свердловской области, сообщает ura.news.

Как передает Telegram-канал Mash, несколько недель назад в Москве у знаменитого телеведущего были обнаружены осложнения, связанные с диабетом. Есть проблемы в работе почек, потеря чувствительности пальцев и ухудшение зрения.

Леонид Аркадьевич страдает от сахарного диабета второго типа уже несколько лет. Он регулярно проходит осмотр у эндокринолога. У ведущего «Поля чудес» также диагностирована цереброваскулярная болезнь.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге покупатель смог отсудить 244 тысячи рублей за сломанный телевизор. В магазине отказывались возвращать деньги.