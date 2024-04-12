Агзамов высказался о гречке в торте участницы шоу «Кондитер. Дети» из Челябинска: «Оригинальный»

15-летняя Мария Дмитриева из Челябинска удивила жюри шоу «Кондитер. Дети» своим тортом. Она сделала его с гречкой.

Девочка приготовила десерт в форме единорога. Ведущий Ренат Агзамов отметил, что это не совсем попадает в заданную тематику — свой кулинарный шедевр нужно было связать с будущим.

«Тортик оригинальный. Называть его тортом из будущего пока рано», — сказал шеф. «Поселения единорогов появятся в будущем», — тут же выпалила участница.

Ведущий поинтересовался и тем, почему на торте кусками налеплена грива. И на это у Дмитриевой был ответ — так задумано.

Судьи ахнули, когда Мария сказала, что начинка торта из черники и попкорна из гречки. Она заявила, что такую рецептуру придумала сама.

Однако не все судьи ее оценили.

«Мне все понравилось, кроме гречки», — сказал Тимур Агзамов.

Ренату Агзамову же торт пришелся по вкусу, но он не был многословен — вручил фартук и пригласил в финал проекта.

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