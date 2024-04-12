Актеру Богданову из «Реальных пацанов» отошел пермский клуб с доходом в 2 млн рублей

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов стал единоличным владельцем клуба в Перми. 39-летний актер еще до пришедшей к нему популярности работал промоутером, а потом и арт-директором еще одного ночного заведения города.

15 лет назад вместе со своими приятелями он открыл BlackBar. Ранее доля в нем принадлежала предпринимателю Михаилу Поверенному. Теперь же 100% акций находятся у Богданова.

Известно, что меню его заведения в основном состоит из алкогольных напитков, гостям предлагают коктейли.

По данным «Коммерсанта», в минувшем году выручка бара была почти в 34 миллиона рублей, из этой суммы чистой прибыли — 2,3 млн рублей.

Ранее DJ Smash показал клип на гимн Перми. Музыкальную композицию он записал к 300-летию города. В Перми прошло его детство. В ролике много городских локаций, которые близки Андрею Ширману.