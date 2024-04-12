В Оренбурге под водой оказались первые этажи многоквартирных домов

В округе работает аэромобильный отряд МЧС России, который занимается поиском пострадавших и эвакуацией их на лодках. За одно утро было вывезено 15 человек, однако точное число людей, нуждающихся в помощи, остается неизвестным, поскольку в Ленинском районе Оренбурга отключено электричество и жители остаются без связи.

Ранее стало известно о том, почему настоятель Заречного разрешил отпевать Евгения Кунгурова на Урале.