В Оренбурге под водой оказались первые этажи многоквартирных домов

Паводок в Оренбурге достиг многоквартирных домов в старой части города, где за ночь первые этажи оказались затоплены.
Как говорят спасатели, жители могут оказаться заблокированными в своих жилищах без связи.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1115 сантиметров.
Сотрудники МЧС рассказали о спасении пожилой пары. Они до последнего надеялись на то, что стихия их не затронет.
Затопленные улицы и дома Оренбурга. Фото: скриншот видео Telegram-канала Mash.
В округе работает аэромобильный отряд МЧС России, который занимается поиском пострадавших и эвакуацией их на лодках. За одно утро было вывезено 15 человек, однако точное число людей, нуждающихся в помощи, остается неизвестным, поскольку в Ленинском районе Оренбурга отключено электричество и жители остаются без связи.
Ранее стало известно о том, почему настоятель Заречного разрешил отпевать Евгения Кунгурова на Урале.