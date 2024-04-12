В центре Краснодара заметили одиноко разгуливающего фазана

Жителей Краснодара позабавил фазан, который одиноко разгуливал по самому центру города. Местные жители отмечают, что прогуливаться по улочкам он любит исключительно по утрам. Возможно, в поисках пищи.
Данный вид птиц обычно избегает «городских джунглей», но, судя по всему, этому пернатому они пришлись по вкусу. Горожане запечатлели фазана на камеру. Он вышагивал по парковке на улице Рашпилевской.
«Ты как тут в центре очутился? Странно», — недоумевали краснодарцы.
Некоторые горожане отметили, что в последнее время стали чаще замечать птиц в городе.
Фазан. Фото: скриншот видео Telegram-канала «Хороший Краснодар»
Ранее стало известно о том, что девочка Луна с «маской Бэтмена» из США не вернется в Краснодар на лечение. Все предыдущие операции она делала у местного хирурга Павла Попова. Семья считает, что были допущены ошибки в лечении, поэтому оно продолжится в Санкт-Петербурге.