В центре Краснодара заметили одиноко разгуливающего фазана

Жителей Краснодара позабавил фазан, который одиноко разгуливал по самому центру города. Местные жители отмечают, что прогуливаться по улочкам он любит исключительно по утрам. Возможно, в поисках пищи.

Данный вид птиц обычно избегает «городских джунглей», но, судя по всему, этому пернатому они пришлись по вкусу. Горожане запечатлели фазана на камеру. Он вышагивал по парковке на улице Рашпилевской.

«Ты как тут в центре очутился? Странно», — недоумевали краснодарцы.

Некоторые горожане отметили, что в последнее время стали чаще замечать птиц в городе.