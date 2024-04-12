25-летняя сибирячка рассказала о своем похудении на 62 кг за два с половиной года

25-летняя Екатерина Шестакова из Новосибирска рассказала о своем похудении на 62 килограмма. Раньше она ела тайком, не могла поместиться в кресло аттракциона, а сейчас ее фигура — будто скульптор высекал.

Пухлость у Кати была с самых пеленок. Близкие думали, что девочка вытянется, но в 14 лет она начала налегать на сладкое и фаст-фуд.

«Мне просто нравилось есть, а каких-то других целей в жизни не было», — рассказала девушка.

Ее детство прошло без каруселей, а юность — без парней.

В какой-то момент мама Шестаковой начала убирать булки и шоколадки со стола, но Катя продолжала их есть, когда оставалась одна.

«Вывод из этого только один: пока человек сам не поймет, что ему пора худеть — ничего не изменится», — сказала она.

В 19 лет девушка купила весы. Этот момент для нее стал поворотным. Увидев на них 122 килограмма, Катя решила взять себя в руки.

Она изменила рацион, уменьшила порции, перестала класть в тарелку сладкое и мучное. Никакой колбасы с майонезом. Сибирячка начала больше ходить — установила известную норму в десять тысяч шагов.

За четыре месяца ушло 15 килограммов, но это было только начало. Она будто скинула с себя мешок картошки и вошла во вкус — записалась в спортзал. Конечно, сначала стеснялась.

«В итоге за два с половиной года я смогла похудеть до 60 кило <…> Теперь занимаюсь пауэрлифтингом — мастер спорта по становой тяге и жиму лежа», — делится Катя результатами.

Сейчас от ее прежней фигуры ничего не осталось. Она нашла парня со спортивной фигурой. На одной из встреч он рассказал, что и ему пришлось избавиться от 50 лишних килограммов.

Эндокринолог-диетолог Ольга Цыганова рассказала о том, что резкое похудение может представлять угрозу для здоровья. Медик отметила, что к ней часто приходят пациенты с лишним весом.

«Лечение ожирения третьей и четвертой степени требует работы целой команды специалистов: эндокринолог, терапевт, кардиолог, психолог, хирург. Помимо диеты и физической активности <…> рекомендуется ушивание желудка, чтобы объем пищи, который поступал, был гораздо меньше. В каждом случае все индивидуально», — сказала Цыганова.

Ранее 49-летняя сибирячка Алена Скрибченко рассказала, как ей удалось похудеть на 37 кг.

Источник: nsk.kp.ru, m24.ru.