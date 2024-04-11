Малахов подарил растрогавшейся башкирке-уборщице новые туфли

Ведущий Андрей Малахов вручил Аноре Султановой из башкирского Благовещенска туфли. На его шоу она спела «Черную смородину», но звезде телевидения и гостям женщина запомнилась своей харизмой и неуемной энергией.

Она рассказала о том, что воспитывает четверых детей.

Женщина работает уборщицей, а пение — это хобби, которое делает ее по-настоящему счастливой.

Жизнь у нее не самая легкая. Башкирка призналась, что соглашается петь за продукты.

«Деньги или продукты. Я все беру. Детей кормить надо», — сказала женщина.

Малахов рассказал, что женщина выступает в старых туфлях, которые давно растоптались. Пара досталась от матери.

В момент, когда гостья рассказывала свою историю, Малахов достал коробку с новыми туфлями. Этим он несказанно удивил башкирку.