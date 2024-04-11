Малахов подарил растрогавшейся башкирке-уборщице новые туфли

Ведущий Андрей Малахов вручил Аноре Султановой из башкирского Благовещенска туфли. На его шоу она спела «Черную смородину», но звезде телевидения и гостям женщина запомнилась своей харизмой и неуемной энергией.
Она рассказала о том, что воспитывает четверых детей.
Женщина работает уборщицей, а пение — это хобби, которое делает ее по-настоящему счастливой.
Жизнь у нее не самая легкая. Башкирка призналась, что соглашается петь за продукты.
«Деньги или продукты. Я все беру. Детей кормить надо», — сказала женщина.
Малахов рассказал, что женщина выступает в старых туфлях, которые давно растоптались. Пара досталась от матери.
В момент, когда гостья рассказывала свою историю, Малахов достал коробку с новыми туфлями. Этим он несказанно удивил башкирку.
Андрей Малахов и Анора Султанова. Фото: скриншот выпуска «Песни от всей души» телеканала «Россия»
Еще больше она засмущалась, когда баянист Валерий Семин склонился и надел на ноги Аноры Султановой новые туфли.
Певица тут же пустилась в пляс.
«Сегодня мой самый лучший день <…> Один бог знает, через что я прошла, сколько я плакала и что пережила. Это моя победа!» — сказала Султанова.
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