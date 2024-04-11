В Иркутской области на льду Байкала туристы нашли белька

В Иркутской области туристы, гуляющие по льду Байкала, заметили белька. Это детеныш байкальской нерпы.

Малыш лежал на снегу и не пытался убежать. Рядом не оказалось матери, которая могла бы начать защищать зверька, поэтому его удалось разглядеть поближе.

Маленький тюлень еще не успел избавиться от белой шерсти. Пушистым комком млекопитающее остается всего несколько недель. Это период, когда детеныш питается молоком матери. Потом белек начинает линять и превращается в хохлушу, дальше шерсть становится гладкой и серой.