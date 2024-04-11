В Краснодаре автоледи отбиваются от штрафов за парковку бюстгальтерами

В Краснодаре появляется все больше платных парковок, однако некоторые местные автолюбители не считают необходимым отдавать деньги за стоянку.
Если раньше водители скрывали номера визитками, тряпками и другими вещами, попавшимися под руку, то в последнее время проявляют изобретательность и креативят.
На одной из улиц Краснодара заметили BMW, номер которой был спрятан за бюстгальтером, передний — за красным, задний — за черным.
BMW. Фото: паблик «Кубань 23»
Горожане отметили, что этот женский аксессуар действительно удобно накидывать на рамку знака.
«За оригинальность ее можно простить», — сочувствовали подписчицы паблика «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».
«Владелица "единички", найдись», — обращались к автоледи очевидцы.
Ранее туристам, которые собираются на машине к Черному морю, рассказали о «подставе».