В Краснодаре автоледи отбиваются от штрафов за парковку бюстгальтерами

В Краснодаре появляется все больше платных парковок, однако некоторые местные автолюбители не считают необходимым отдавать деньги за стоянку.

Если раньше водители скрывали номера визитками, тряпками и другими вещами, попавшимися под руку, то в последнее время проявляют изобретательность и креативят.

На одной из улиц Краснодара заметили BMW, номер которой был спрятан за бюстгальтером, передний — за красным, задний — за черным.