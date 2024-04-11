Кузьмин опубликовал честный ролик с концерта в Уфе: «Как было на самом деле»

68-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин поделился честным роликом со своего концерта в Уфе. После выступления стали появляться видео, где исполнитель не попадает в ноты и не выговаривает слова. Некоторые поклонники даже начали переживать — а вдруг инсульт.

Однако концертный директор Александр Сябро сразу заявил, что Кузьмин перед выходом на сцену ничего не пил, о каких-то проблемах со здоровьем не сказал.

В Telegram-канале Владимира Кузьмина этой ночью появилось видео, где показано, «как было в Уфе на самом деле».