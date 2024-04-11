Кузьмин опубликовал честный ролик с концерта в Уфе: «Как было на самом деле»

68-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин поделился честным роликом со своего концерта в Уфе. После выступления стали появляться видео, где исполнитель не попадает в ноты и не выговаривает слова. Некоторые поклонники даже начали переживать — а вдруг инсульт.
Однако концертный директор Александр Сябро сразу заявил, что Кузьмин перед выходом на сцену ничего не пил, о каких-то проблемах со здоровьем не сказал.
В Telegram-канале Владимира Кузьмина этой ночью появилось видео, где показано, «как было в Уфе на самом деле».
Владимир Кузьмин. Фото: скриншот Telegram-канала рок-музыканта
Ролик снят со сцены, в нем видны зрители, сидящие в креслах концертного зала. Они улыбаются, аплодируют и машут руками в камеру.
«Народный артист России Владимир Кузьмин!» — говорит голос, но сам музыкант в кадре не появляется.
Ранее было опубликовано видео с концерта в Уфе, где артист поет мимо нот.