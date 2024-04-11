Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал есть бананы для счастья

Специалисты Управления Роспотребнадзора Татарстана рассказали о том, что с самого утра можно поднять себе настроение одним бананом. Дело тут даже не во вкусе фрукта, который нравится многим.

Его латинское наименование — musa sapientum. Если переводить на русский язык — «фрукт ума». В нем целая россыпь полезных нутриентов.

Одно из главных достоинств банана в том, что он считается природным антидепрессантом.

Дело в том, что мякоть плода содержит витамин B6 и аминокислоту триптофан. Они отвечают за выработку серотонина в организме. Всего один съеденный банан увеличивает количество «гормона счастья» в крови.

Штучка содержит 10% суточной нормы калия. Этот элемент важен для хорошей работы сердца.

Фрукт также обогащен каротином, ферментами, органическими кислотами, есть витамины C, PP, E, группы B.

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