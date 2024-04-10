DJ Smash показал клип на гимн города: «Если ты пермяк, то сможешь все!»

DJ Smash выпустил клип на ранее написанный гимн Перми. Песню он презентовал к 300-летию города, где прошло его детство.

В ролике музыкант показал самые известные городские локации.

В клипе военный, роль которого сыграл артист пермского ТЮЗа Артем Гукенгеймер, возвращается домой после призыва. На вокзале его встречает семья, а в конце ему жмет руку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В песне же Андрей Ширман поет о том, что в Перми встретил свою первую любовь, а город, в который он любит возвращаться, всегда в его сердце.

«Если ты пермяк, то сможешь все!» — поет DJ Smash.

Ранее стало известно о том, что в Перми водители «Яндекс.Такси» отказываются выходить на линию из-за новых правил сервиса. До 22 апреля таксисты должны будут получить статус самозанятого или оформить трудовой договор со своим работодателем.