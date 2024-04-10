В Перми водители «Яндекс.Такси» массово отказываются выходить на линию

Водители «Яндекс.Такси» в Перми отказываются выходить на линию после введения обязательства получить статус самозанятого. По их мнению, работа в этом статусе будет убыточной.

Они также должны будут оформить разрешение на перевозку пассажиров, проходить медицинский осмотр и проверку автомобиля перед каждой поездкой, оставлять отметки в путевых листах.

Согласно расчетам водителей, за поездку стоимостью в сто рублей они сейчас получают 80 рублей. В статусе самозанятого они будут иметь только 20 рублей. Если автомобиль взят в аренду, то таксист не получит ничего, сообщает ura.news.

Telegram-канал «Новости "Яндекс.Такси" для партнеров» сообщает, что до 22 апреля водители должны подтвердить свой тип занятости. Если этого не будет сделано, сервис ограничит доступ к заказам. Другой вариант — заключение трудового договора с таксопарком.

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