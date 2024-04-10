Степаненко судится за квартиру в Сочи с родней умершей онкобольной подруги

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Елена Степаненко судится за квартиру и машиноместо покойной подруги в Сочи. Примечательно, что у нее уже есть такая же жилая недвижимость и несколько «квадратов» для автомобиля в этом же доме.

Родственники не знали о том, что покойная намеревалась переписать свое имущество на юмористку, а не на сестру, мать и отца.

«Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была», — заверяют они.

Ушедшая из жизни после борьбы с онкологией Наталья Магола составила завещание, отдав часть своей недвижимости звезде.