Степаненко судится за квартиру в Сочи с родней умершей онкобольной подруги

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Елена Степаненко судится за квартиру и машиноместо покойной подруги в Сочи. Примечательно, что у нее уже есть такая же жилая недвижимость и несколько «квадратов» для автомобиля в этом же доме.
Родственники не знали о том, что покойная намеревалась переписать свое имущество на юмористку, а не на сестру, мать и отца.
«Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была», — заверяют они.
Ушедшая из жизни после борьбы с онкологией Наталья Магола составила завещание, отдав часть своей недвижимости звезде.
Елена Степаненко. Фото: кадр из программы «Шоу Елены Степаненко» на Smotrim.ru
Она же, по слухам, живет в Нью-Йорке, а в Москве появляется редко.
«Сама Степаненко в суд не ходит, это делают ее юристы <…> И возвращать нам имущество не собирается», — говорит сестра скончавшейся Лариса.
В новое судебное разбирательство состоятельная Степаненко ввязалась после продолжительного раздела нажитого с экс-супругом Евгением Петросяном. Общее имущество на полтора миллиарда рублей они поделили пополам.
Ранее стало известно о том, что в Сочи в летнем сезоне будет новая услуга, которая понравится курортникам, которые любят шведский стол.
Источник: kuban.kp.ru.