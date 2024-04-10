Степаненко судится за квартиру в Сочи с родней умершей онкобольной подруги

Елена Степаненко. Фото: кадр из программы «Шоу Елены Степаненко» на Smotrim.ru

У юмористки уже есть такая же недвижимость в этом доме.

Звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Елена Степаненко судится за квартиру и машиноместо покойной подруги в Сочи. Примечательно, что у нее уже есть такая же жилая недвижимость и несколько «квадратов» для автомобиля в этом же доме.

Родственники не знали о том, что покойная намеревалась переписать свое имущество на юмористку, а не на сестру, мать и отца.

«Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была», — заверяют они.

Ушедшая из жизни после борьбы с онкологией Наталья Магола составила завещание, отдав часть своей недвижимости звезде.

Елена Степаненко. Фото: кадр из программы «Шоу Елены Степаненко» на Smotrim.ru

Она же, по слухам, живет в Нью-Йорке, а в Москве появляется редко.

«Сама Степаненко в суд не ходит, это делают ее юристы <…> И возвращать нам имущество не собирается», — говорит сестра скончавшейся Лариса.

В новое судебное разбирательство состоятельная Степаненко ввязалась после продолжительного раздела нажитого с экс-супругом Евгением Петросяном. Общее имущество на полтора миллиарда рублей они поделили пополам.

Ранее стало известно о том, что в Сочи в летнем сезоне будет новая услуга, которая понравится курортникам, которые любят шведский стол.

Источник: kuban.kp.ru.

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