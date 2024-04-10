Курортников Сочи лишили популярного летнего развлечения с велосипедами

Байк-парк в Сочи считается излюбленным местом для любителей экстремальных ощущений, однако в предстоящем летнем сезоне открытие откладывается на неопределенный срок. Это связано с изменениями в законодательстве, регулирующем особенности туризма в национальных парках.

Байки были популярны и весной. Можно было кататься на лыжах или сноуборде утром, а днем пересаживаться на велосипед.

Центральный сектор байк-парка на Красной поляне расположен на высоте в 540-960 метров. Эта территория не находится в долгосрочной аренде у курорта, а управляется Сочинским Национальным Парком.

Каждый год подписывалось соглашение на аренду территории. В этом сезоне готовится документация, необходимая для предоставления развлекательных услуг на природных объектах.

Из-за изменений курорту пришлось отказаться от всех соревнований на горных велосипедах предстоящим летом. Представители парка пока не знают, когда можно будет покататься на байках.

Ранее стало известно о том, что этим летом в Сочи для туристов, любящих шведский стол, будет новая услуга. Она понравится тем, кто любит отдыхать по системе «все включено», а также долго засиживаться за столом по вечерам.