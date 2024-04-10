Челябинцы в Ураза-байрам не смогли уехать на автобусах из-за опоздавших водителей

С самого утра пользователи социальных сетей в Челябинске начали выражать недовольство из-за проблем в работе общественного транспорта. Автобусы были переполнены, цены на такси взлетели, а популярные паблики начали заполняться фотографиями остановок, на которых толпились горожане, опаздывающие на работу.
Проблема возникла из-за того, что большинство водителей маршрутных такси — выходцы из ближнего зарубежья и исповедуют ислам.
Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из самых больших религиозных праздников — Ураза-байрам. По этой причине шоферы не вышли на работу вовремя, что, как отмечают многие челябинцы, происходит уже не первый год.
Толпа. Фото: паблик «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
В региональном минтрансе заранее направили перевозчикам письма с напоминанием о соблюдении расписания движения автобусов.
«Пора привыкнуть, что в этот день проблемы с маршрутками, каждый год так происходит», — делились своими наблюдениями горожане.
«Такси как всегда — человеческого отношения к людям никакого. Ни в снегопады, ни в наводнения», — негодовала местная жительница.
Ранее ведущий шоу «Мужское и женское» Александр Гордон захотел дать семье из Челябинска сто тысяч рублей на переезд.
Источник: chel.mk.ru, ura.news.