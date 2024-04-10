Челябинцы в Ураза-байрам не смогли уехать на автобусах из-за опоздавших водителей

С самого утра пользователи социальных сетей в Челябинске начали выражать недовольство из-за проблем в работе общественного транспорта. Автобусы были переполнены, цены на такси взлетели, а популярные паблики начали заполняться фотографиями остановок, на которых толпились горожане, опаздывающие на работу.

Проблема возникла из-за того, что большинство водителей маршрутных такси — выходцы из ближнего зарубежья и исповедуют ислам.

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из самых больших религиозных праздников — Ураза-байрам. По этой причине шоферы не вышли на работу вовремя, что, как отмечают многие челябинцы, происходит уже не первый год.