«Пикник» после трагедии в «Крокусе» возобновит концертный тур в Магнитогорске

После нападения террористов на подмосковный «Крокус» музыканты сыграли концерт в память о жертвах трагедии в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Спасибо за то, что нашли силы в себе и отыграли самый тяжелый ваш концерт в жизни!» — писали поклонники в паблике «Пикника» в соцсети «ВКонтакте».

После Магнитогорска «Пикник» выступит в Челябинске и Екатеринбурге.

Ранее стало известно о том, что Стас Михайлов решил перенести свои концерты на Урале. Апрельское выступление было отменено в Челябинске и Екатеринбурге.