«Пикник» после трагедии в «Крокусе» возобновит концертный тур в Магнитогорске

Рок-музыкант Эдмунд Шклярский возобновляет гастроли группы «Пикник» после трагедии в «Крокус Сити Холле». Сегодня, 10 апреля, исполнителей ждут в Магнитогорске.
Участники коллектива сказали, что они будут продолжать петь для тех, кто хочет слушать их музыку. Они отметили, что все запланированные на апрель концерты состоятся.
Концерт Эдмунда Шклярского. Фото: архив подписчицы паблика «Пикника» в соцсети «ВКонтакте» Виктории Смирновой
После нападения террористов на подмосковный «Крокус» музыканты сыграли концерт в память о жертвах трагедии в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
«Спасибо за то, что нашли силы в себе и отыграли самый тяжелый ваш концерт в жизни!» — писали поклонники в паблике «Пикника» в соцсети «ВКонтакте».
После Магнитогорска «Пикник» выступит в Челябинске и Екатеринбурге.
Ранее стало известно о том, что Стас Михайлов решил перенести свои концерты на Урале. Апрельское выступление было отменено в Челябинске и Екатеринбурге.