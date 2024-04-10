Топ-7 бюджетных курортов Кубани и Крыма для апрельского путешествия

Туристические аналитики назвали самые доступные направления для апрельской поездки на море всей семьей. В этом году синоптики обещают теплую весну, солнце уже начинает припекать.

Российский сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» поделился данными о самых доступных вариантах.

Привлекательные цены в Адлере, где ночь в гостинице обойдется в две тысячи рублей. В среднем на этом курорте россияне проводят четыре дня.

В список южных городов для бюджетных весенних поездок попал Ейск, где сутки в отеле обойдутся в пару тысяч рублей. Такой же ценник и в крымской Евпатории.

Вот еще места, где самое дешевое жилье в апреле:

Феодосия;

Судак;

Севастополь;

Алушта.

Ранее туристам рассказали о новом способе обмана в Сочи, который может стать «крючком» для многих отдыхающих с детьми.