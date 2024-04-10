Пермячка назвала два варианта экономии на путевке в Египет до 30%

Пермский эксперт в области туризма Алина Балыбердина поделилась секретом, как приобрести путевку в Египет на 30% дешевле. Оказывается, что для этого необходимо отправиться на отдых во второй половине мая.

«Сейчас цены на путевки в Египет из Перми на середину мая выгоднее, чем в начале месяца или в апреле», — утверждает специалист.

По ее словам, цены снижаются из-за того, что в Египте становится жарче. Пик спроса обычно приходится на майские праздники, а затем спадает, что отражается на ценах.

В это время отели предлагают скидки от 10% до 30%.

Балыбердина советует приобретать путевки заранее, отмечая, что можно дополнительно сэкономить, вылетая из другого города. Это связано с продолжительностью отдыха

К примеру, из Перми операторы предлагают туры только на 10-11 ночей, а с отправлением из Екатеринбурга есть вариант на шесть дней.

«Многие пермяки выбирают вылеты из Екатеринбурга, потому что это доступнее. Например, один и тот же отель из Перми на 10 ночей будет стоить 200 тысяч рублей, а из Екатеринбурга на 6-7 ночей — 150-160 тысяч рублей. Экономия существенная», — говорит эксперт.

Ранее в Перми дачникам назвали единственный вариант, когда картошку стоит сажать ради экономии.

Источник: ura.news.