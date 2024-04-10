Расторгуев с «Любэ» после больницы возобновляет тур по Сибири

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев принял решение приехать в Сибирь на ранее запланированные апрельские концерты. Известно, что он прошел плановое медицинское обследование. В настоящее время он готовится к продолжению тура.

Уже 12 апреля он выступит на сцене в Омске, а на следующий день его ждут в Новосибирске. В предстоящее воскресенье, 15 апреля, он отправится в Томск. Эта информация была опубликована в официальном паблике «Любэ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Николай Расторгуев прошел плановые обследования и готовится к концертам», — рассказали модераторы.

Несмотря на то, что медицинский осмотр был плановым, некоторые концерты, которые были в программе, пришлось отменить. Поклонникам из Тюмени всего за несколько часов до выступления сообщили, что его не будет. Еще два концерта были перенесены на более поздние даты — в Мытищах и Красногорске.

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