В Ставрополье мать родила ребенка-гиганта

В Ставропольском крае мать родила настоящего ребенка-гиганта. Его вес превысил 5 кг. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

На данный момент в Благодарном это самый крупный малыш, который появился на свет в этом году. Мать родила его самостоятельно, врачи не прибегали к кесареву сечению.

«Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы, и скоро мы их выпишем домой», — поделились в ведомстве.

Медики уточнили, что в данный момент женщина находится под наблюдением сотрудников роддома. Для нее это были вторые роды.

Стоит отметить, что новорожденные весом больше 4 кг уже считаются крупными. Пятикилограммовый малыш — это редкость.

Ранее ведущий программы «Мужское и женское» Александр Гордон захотел дать семье из Челябинска сто тысяч рублей на переезд.

Источник: newstracker.ru.